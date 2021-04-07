احباط محاولة تهريب مواد كيمياوية في ميسان

أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، محاولة لتهريب موادّ كيمياويَّةٍ منتهية الصلاحية في محافظة ميسان.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت في بيان بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدوديّ، تمكَّن من إحباط مُحاولة لتهريب موادّ كيمياويَّةٍ (منتهية الصلاحية)"،

مُشيرةً إلى ضبط الموادّ في موقع الطمر الخاصِّ بإتلافها إثر صدور قرارٍ بذلك، بعد أن تمَّ إدخالها للعراق بصورةٍ غير قانونيَّـةٍ".

الدائرة أضافت إنَّ "العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن تمكن ملاكات المكتب من إحباط محاولة لإعادة إخراج تلك المواد من موقع الطمر بقصد إدخالها إلى الأسواق المحليَّة"، مؤكدةً ضبط أوليَّات ومُعاملة الاستيراد و(المنيفيس) وتفاصيل معاملات الإدخال والإخراج الگمرگي كافة".

وبيَّـنت انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة، وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر حراسة المكان، لحين اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذها سبع عمليَّات ضبطٍ في منفذ الشيب الحدوديّ، مُبيِّنةً ضبطها معاملاتٍ گمرگـيَّة وحمولاتٍ مُخالفة، وموادَّ ممنوعة من الاستيراد.