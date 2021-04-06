الحشد الشعبي: عثرنا على اخطر مضافات داعش في “زور الاصلاح”

اكد الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على اخطر مضافات داعش الارهابي في زور شيخ بابا شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث صحفي ان “مفارز الحشد الشعبي وخلال عمليات تمشيط مكثفة لمناطق زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) ضبطا 3 من اهم واخطر مضافات التنظيم الني كانت عبارة عن اوكار للسيطرة والتخطيط وتنفيذ العمليات الارهابية احتوت مواد الكترونية واجهزة اتصالات ومواد لوجسيتية كثيرة”.

واضاف، ان “ داعش كان يخطط للبقاء فترة طويلة في زور الاصلاح مستغلا الطبيعة الجغرافية الصعبة للاختباء وتحويلها الى نقطة تدريب وانطلاق لعملياته الاجرامية في حوض زراعي كبير هو الثالث على مستوى ديالى مؤكدا بان عمليات الحشد الشعبي فاجئت داعش لانه لم يكن يظن بانها ستدخل في عمق لمناطق لم تصلها اي قوة من قبل على مدار سنوات طويلة جدا”.

واشار الى ان” مسك زور الاصلاح ومحيطه سيحمي اكبر ناحية محررة في ديالى في اشارة منه الى جلولاء من التهديدات الارهابية”.

ويعد زور الاصلاح من المناطق الخطيرة جدا قبل اشهر قبل ان تنجح عمليات الحشد الشعبي في كسر شوكة الارهاب”