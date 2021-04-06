الانبار: اعتقال قيادي بارز بالحزب الاسلامي على خلفية ملفات فساد

اعلن مصدر امني في محافظة الانبار، الثلاثاء، اعتقال قيادي بارز في الحزب الاسلامي على خلفية ملفات فساد مالي واداري جنوبي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من قوات سوات والنزاهة داهمت عيادة الدكتور عبد الستار العيساوي القيادي في الحزب الاسلامي وسط قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، على خلفية وجود شبهات فساد مالي واداري اثناء تسلمه منصب مدير دائرة صحة الانبار خلال السنوات الماضية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” العيساوي متهم بهدر المال العام اثناء ممارسة عمله السابق مدير عام دائرة صحة الانبار واختفاء مبالغ مالية وقضايا اخرى سيتم التحقيق فيها مع العيساوي في احدى المحاكم القضائية المختصة لمعرفة مدى تورطه بالتهم الموجه ضده ، مؤكدا ان العيساوي اعتقل لوجود مذكرة اعتقال صادرة بحقه من احدى المحاكم القضائية وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي “.

يشار الى ان لجان النزاهة تعتزم فتح ملفات فساد مالي واداري بحق كبار المسؤولين في الانبار “.