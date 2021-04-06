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الاستيلاء على عجلة لداعش باشتباكات مسلحة في صحراء الانبار


أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالاستيلاء على عجلة لداعش الارهابي في مناطق صحراء الانبار الغربية .

وقال المصدر ان “مجموعة من داعش تستقل عجلة مدنية نوع “بيك اب” كانت تروم مهاجمة نقطة امنية في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار”،

موضحا أن “القوات الامنية قامت باستهدافها بمختلفة الاسلحة فيما فر عناصر المجموعة الارهابية تاركين اسلحتهم داخل العجلة دون وقوع اي اصابات بشرية اثناء الاشتباكات “.

وأضاف، ان “القوات الامنية عثرت اثناء تفتيش العجلة على اسلحة متنوعة”، مبينا ان “القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على كافة قواطع العمليات العسكرية في المناطق الغربية تحسبا لهجمات ارهابية مماثلة”.

يشار الى ان القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على كافة مدن الانبار لإحباط اي هجوم ارهابي

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