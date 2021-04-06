نائب: العراق لايمكنه الاستغناء عن الصين ومن الخطأ ربط التعاون معها بسياسة المحاور

اكد النائب المستقل باسم خزعل، ان العراق لايمكنه الاستغناء عن الصين كونه بلد يصنع كل شيء، لافتا الى ان من الخطأ ربط موضوع التعاون مع الصين بسياسة المحاور.

وقال خزعل في حديث صحفي، ان “من المستغرب الحديث عن العراق وسياسة المحاور الموجودة في المنطقة، خاصة بوجود محورين احدهما شرقي والاخر غربي”.

واضاف ان “مسألة ربط الاتفاقية مع الصين بسياسة المحاور تعد مسألة خاطئة، حيث لاتوجد في الاساس اتفاقية مع الصين، لكن كانت هناك تفاهمات بسيطة لاترقى الى اتفاقية”.

وبين ان “العمل مع الصين مفيد جدا للعراق والكثير من الدول معتمدة على هذه البلاد وحتى اميركا التي تعد نفسها الاولى صناعيا فأنها تعتمد على الصين كبلد مصنع للسلع، كونه يصنع كل شيء بأقل الكلف”.

واكد ان “ العراق ملزم بالتعامل مع الصين، كونها بلدا صناعيا لايمكن تجاهله او الذهاب باتجاه دولة اخرى في مجال الصناعات والتعاول الاقتصادي”.