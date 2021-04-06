ترجيحات نيابية بإستضافة محافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل

رجح النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء ، استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب خلال جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال الموسوي في حديث صحفي إن “هناك دعوات نيابية لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في مجلس النواب لمناقشة سعر صرف الدولار”.

وأضاف أن “إصرار الحكومة والبنك المركزي على إبقاء سعر صرف الدولار سينعكس سلبا على الفقراء”، مشيرا إلى أن “الاستضافة قد تتحول إلى استجواب”.

وكانت كتلة صادقون أكدت، امس الاثنين، انها ستكون في مقدمة المتصدين لإجراءات الحكومة في حال لم تعد النظر بأسعار صرف السعر كونه تسبب في افشاء الغلاء الفاحش وارهاق المواطنين.