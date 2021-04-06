النائب عن الفتح عبد الامير المياحي : الموازنة انتخابية بامتياز وظلمت الجنوب بشكل قانوني

عد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي الثلاثاء، الموازنة بانها انتخابية بامتياز بعيدة عن مصلحة الشعب، مبينا انها ظلمت ابناء الجنوب بشكل ممنهج.

وقال المياحي ان “الكتل السياسية اتفقت ومررت الموازنة ضمن صفقات اعدت لذلك وهي سياسية بامتياز”.

واضاف ان “الموازنة وزعت بشكل ممنهج وهي انتخابية بعيدة عن مصلحة الشعب العراقي ولم توزع بشكلٍ منصف على الشعب”.

واوضح المياحي ان “هناك ظلم وجور بشكل معد وقانوني بحق الجنوب بأسلوب انتقامي”، محذرا من “تفجر الوضع بالمحافظات الجنوبية نتيجة الظلم الحكومي لها”