اعتقال الارهابي المكنى "ابو سعد" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال احد عناصر تنظيم داعش الارهابي والمكنى "ابو سعد" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر انه "بتاريخ ١٢ / ٣ /٢٠٢١ وردت معلومات استخباراتية تفيد بوجود احد عناصر تنظيم داعش الارهابي المطلوب الى (استخبارات ل مش٢٢ فق٦) والذي يعمل ضمن قاطع شمال بغداد مفارز الصديق وهو المدعو "م ع خ" والمكنى ابو سعد والذي يعمل عنصر امن ضمن مفارز الصديق وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم عرض المعلومات على انظار قاضي تحقيق محكمة الكرخ بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ وصدر امر قبض وتحري وفق احكام الماده الرابعه /١ من قانون مكافحة الارهاب".

واضاف انه "وبعد متابعة الهدف واستطلاعه بالساعة 1:00 من يوم ٦/ ٤ /٢٠٢١ خرجت قوه من قيادة الفرقة الخاصة وباشراف قائد الفرقة اللواء الركن سعد محسن عريبي واستخبارات اللواء ٢٢ أس اللواء يرافقه ض أس الفوج الاول وعند وصول القوة الى الاحداثي MC 20388 27941 تم القاء القبض على المتهم "م ع خ ح".

وتابع المصدر انه تم "ضبط بحوزته بندقيه كلاشنكوف"، لافتا الى انه "بالساعة 4:00 من نفس اليوم عادت القوه بدون حادث وجاري التحقيق مع المتهم".