القبض على احد الارهابيين المشاركين بتفجير الجوامع في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على احد الارهابيين المشاركين بتفجير الجوامع في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة القلعة بمحافظة ديالى وهو من العناصر الارهابية التي شاركت بتفجير الجوامع".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".