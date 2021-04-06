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شرطة ذي قار تلقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء


أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز المديرية ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء أحدهما محكوم غيابيا بالسجن لـ مدة 15 عاما لارتكابه جريمة سرقة، والآخر مطلوب وفق المادة ٤٠٥ شروع بالقتل".

وأضافت المديرية، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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شرطة ذي قار تلقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء
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