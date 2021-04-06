نائب يكشف عن جلسة طارئة لبحث تحويل المحاضرين الى متعاقدين

كشف عضو مجلس النواب كريم ابو سودة، الثلاثاء، عن توجه نيابي لعقد جلسة طارئة خلال الايام المقبلة لاضافة فقرة تخ المحاضرين المجانيين، مبينا ان الحكومة هي من تتحمل ازمة المحاضرين.

وقال ابو سودة في تصريح صحفي ان “ازمة المحاضرين المجانيين هي نتيجة تراكم السنوات الماضية وتتحملها الحكومة بعدم ارسال الموازنة وفق التخطيط الاستراتيجي”.

واضاف ان “البرلمان عدل اكثر من 70% من الموازنة وهي سابقة لم تحدث بسبب التخبط وعدم التخطيط في وضع السياسية الاقتصادية للبلاد”.

وأشار أبو سودة الى ان “عددا من النواب طالبوا بعقد جلسة طارئة خلال الايام القليلة المقبلة لاصدار قرار او تعديل الموازنة لضمان تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود ضمن الموازنة”