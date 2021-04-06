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وكالة الاستخبارات: احباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد والاجهزة الامنية في كركوك


اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عنصرين لداعش كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لافراد القوات الامنية في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان انه "بناءا على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الارهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبان وفق احكام الماده(4ارهاب )لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".

واضاف البيان ان "الارهابيين اعترفا من خلال التحقيقات الاولية بانتمائهما لتلك العصابات الاجرامية عام ٢٠٢٠عن طريق احد قيادات داعش الارهابية وتم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والاجهزة الامنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم كما واعترفا بقيامهما بكسب وتجنيد الشباب الاحداث داخل مدينه كركوك".

وتابع انه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهما".

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