القبض على مروجين للمخدرات في بغداد وبحوزتهم مادة الكرستال

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بترويج المخدرات في مناطق بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة.

تمكنت مفارز اللواء الثاني بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية المنتشرة ضمن قواطع المسؤولية في مناطق حي التراث والشماعية شرقي بغداد من القبض على 5 متهمين بتعاطي المخدرات ، وبحوزتهم كمية تقدر ب١٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة وبايب للتعاطي بالاضافة الى حيازتهم مسدس تركي محور وسكين ، تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة.