المحاضرون المجانيون يغلقون تربية ذي قار لليوم الثاني

واصلت شريحة المحاضرين المجانيين في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بالاحتجاج للمطالبة بتعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة لغرض التعاقد او التثبيت على الملاك الدائم.

وقال مصدر صحفي أن "المحتجين من المحاضرين المجانيين واصلوا اغلاق مديرية تربية ذي قار لليوم الثاني على التوالي"، مشيرا الى انهم "رفعوا لافتات تطالب بانصافهم ونصبوا سرادق امام مديرية التربية".

واضاف ان "المحتجين قاموا ايضا باغلاق دائرة نقل الصلاحيات في الناصرية".