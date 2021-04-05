لجنة التربية النيابية تزف خبرا سارا للمحاضرين المجانيين

عقدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير التربية علي حميد مخلف بشأن ملف تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غدا.

وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيسها وأعضاءها عقدوا اجتماعا اليوم مع وزير التربية، تضمن بحث موضوع تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين إلى عقود من خلال طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم غد لاستحصال قرار من مجلس الوزراء خاص بتحويلهم فعليا بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة 2019 الفقرة (15)".

واضاف البيان ان "وزير التربية تعهد بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء غدا لاستحصال قرار لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة، خصوصا بعد أن تم توفير تخصيصات مالية لهم في موازنة العام الحالي 2021".