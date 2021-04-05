تظاهرات حاشدة للمحاضرين المجانيين في كربلاء

خرج المئات من المحاضرين المجانيّين في كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، بتظاهرة حاشدة انطلقت من نقابة المعلمين باتجاه مبنى المحافظة.

وقال مصدر صحفي افاد بأن" تظاهرة حاشدة انطلقت من نقابة المعلمين باتجاه مبنى المحافظة للمطالبة بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين في الموازنة قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية".

واشار الى ان "المحاضرين المجانيين ابدوا استغرابهم من صمت محافظ كربلاء اتجاه ما اسموه بسلب حقوقهم"، مهددين "بالتصعيد والاستمرار بالتظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم".