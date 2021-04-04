الأخبار

النزاهة: الحبس الشديد لمنتحل صفة رئيس جهاز رقابي


اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُنتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة، وأحد أفراد عصابته.

وقالت النزاهة في بيان ان دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء بإصدار محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية قرار حكمٍ بالدعوى الجزائيَّة الخاصَّة بمُتَّهمٍ انتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة لابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في المحافظة، مُؤكِّدةً أنَّ الحكم قضى بالحبس الشديد مُدَّة خمس سنواتٍ وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات".

وبيَّنت الدائرة أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما تضمَّن قرار الحكم أيضاً الحبس لمدةِ سنة وستة أشهرٍ بحق أحد أعضاء العصابة".

وتابعت الدائرة، أنَّ "أفراد العصابة التي كان يديرها المدان وقعوا في كمينٍ مُحكَمٍ نصبته فرق الهيئة، فضبطتهم مُتلبِّسين بالجرم المشهود،

لافتةً أنهم أقدموا على ابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ بمبالغ تصل إلى (50) ألف دولار مقابل وعود بإغلاق ملفات فسادٍ مزعومةٍ يدَّعون امتلاكها؛ الأمر الذي قاد إلى إلقاء القبض على المدان بموجب أمرٍ قضائيٍّ في أحد أحياء العاصمة بغداد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة: الحبس الشديد لمنتحل صفة رئيس جهاز رقابي
محافظ النجف : : اتفاق مشترك لجميع المحافظين لتثبيت حقوق المحاضرين المجانيين
سقوط صاروخين في محيط قاعدة بلد العسكرية
هيئة الحشد الشعبي تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم
بينهم بالإرهاب.. القبض على 3 متهمين في صلاح الدين
المحاضرون المجانيون ينظمون تظاهرات في عدة محافظات ويغلقون مديريات التربية
محافظ الديوانية : المحاضرون قنبلة موقوتة وبإمكان الرئيس تعديلها
كمين أمني يطيح بحائزي مخدرات في الفلوجة
العراق وسويسرا يناقشان الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية
تصاعد الوفيات بسبب كورونا في اقليم كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك