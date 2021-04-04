النزاهة: الحبس الشديد لمنتحل صفة رئيس جهاز رقابي

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُنتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة، وأحد أفراد عصابته.

وقالت النزاهة في بيان ان دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء بإصدار محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية قرار حكمٍ بالدعوى الجزائيَّة الخاصَّة بمُتَّهمٍ انتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة لابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في المحافظة، مُؤكِّدةً أنَّ الحكم قضى بالحبس الشديد مُدَّة خمس سنواتٍ وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات".

وبيَّنت الدائرة أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما تضمَّن قرار الحكم أيضاً الحبس لمدةِ سنة وستة أشهرٍ بحق أحد أعضاء العصابة".

وتابعت الدائرة، أنَّ "أفراد العصابة التي كان يديرها المدان وقعوا في كمينٍ مُحكَمٍ نصبته فرق الهيئة، فضبطتهم مُتلبِّسين بالجرم المشهود،

لافتةً أنهم أقدموا على ابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ بمبالغ تصل إلى (50) ألف دولار مقابل وعود بإغلاق ملفات فسادٍ مزعومةٍ يدَّعون امتلاكها؛ الأمر الذي قاد إلى إلقاء القبض على المدان بموجب أمرٍ قضائيٍّ في أحد أحياء العاصمة بغداد".