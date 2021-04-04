المحاضرون المجانيون ينظمون تظاهرات في عدة محافظات ويغلقون مديريات التربية

نظم المئات من المحاضرين المجانيين، اليوم الاحد، تظاهرات في عدة محافظات مطالبين بتعديل الفقرة 12 من الموازنة لغرض التعاقد او التثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بإغلاق مديريات التربية في المحافظات.

ذي قار

اقدم متظاهرين محافظة ذي قار، على تنظيم وقفة احتجاجية مع المحاضرين المجانيين في ساحه الحبوبي

وقال مصدر صحفي ان "المحاضرين في محافظة ذي قار اغلقوا أيضا تقاطع البهو ونصبوا خيمة اعتصام امام مديرية التربية بعد إغلاقها"، مبيناً ان "خريجي الإدارة والاقتصاد والتربية أقدموا أيضاً على قطع جسر النصر"، مشيرا الى ان "المعتصمين منعوا موظفي دائرة التربية من الدوام".

النجف

نظم المئات المحاضرين المجانين، تظاهرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود او التثبيت على الملاك الدائم في محافظة النجف.

وقال مصدر صحفي انه "في محافظة النجف نظموا المحاضرين المجانين تظاهرة وقاموا بأغلاق مبنى تربية المحافظة".

واسط

أقدم المحاضرون المجانيون على اغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة واسط،، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها.

وقال مصدر صحفي ان "المحاضرون المجانيون قاموا باغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة واسط، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها".

الديوانية

أقدم المحاضرون المجانيون على تنظيم تظاهرة امام مبنى مديرية تربية القادسية (الديوانية).

وقال مصدر صحفي ان "المحاضرون المجانيون تجمعوا المحاضرون حاليا امام مبنى مديرية تربية القادسية (الديوانية) لتنظيم تظاهرة بالتزامن مع بقية المحافظات".

ديالى

نظم المئات من المحاضرون المجانيون، تظاهرة امام مبنى مديرية تربية محافظة ديالى.

وذكر مصدر صحفي ان "المئات من المحاضرون المجانيون، نظموا تظاهرة امام مبنى مديرية تربية محافظة ديالى مطالبين بتحوليهم الى عقود"، مبينا انهم "نظموا اعتصامات مقابل مديرية التربية".