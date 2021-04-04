محافظ الديوانية : المحاضرون قنبلة موقوتة وبإمكان الرئيس تعديلها

حذر محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاحد، من أن المحاضرين المجانيين يمثلون “قنبلة موقوتة”، مؤكدا أن اعتراض رئيس الجمهورية برهم صالح على فقرة المحاضرين كفيل بتعديلها.

وقال الشعلان في حوار إنه “اخبرنا جميع الجهات بان المحاضرين المجانيين يمثلون قنبلة موقوتة”، مشيرا إلى أن “المحاضرين يدرسون اكثر من مادة وبعضهم لا يمتلك اجرة النقل”.

وأضاف أنه “سيكون هناك وفد من المحافظين للقاء رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “اعتراض رئيس الجمهورية على فقرة المحاضرين في الموازنة كفيل بتعديلها”.

وأوضح الشعلان، أن “نحو 20 الف محاضر بالمجان في الديوانية”، لافتا في ذات الوقت إلى أن “هناك اكثر من 200 الف محاضر في كل المحافظات”