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كمين أمني يطيح بحائزي مخدرات في الفلوجة


أعلنت قيادة شرطة الأنبار، السبت (3 نيسان 2021)، اعتقال شخصين بتهمة حيازة المخدرات في مدينة الفلوجة، وضبط 200 حبة "كبتاغون" بحوزتهما.

وقالت القيادة في بيان إن "معلومات وردت إلينا بوجود أشخاص في مدينة الفلوجة بحوزتهم حبوب مخدرة، وبعد أخذ الموافقات القضائية، تم تشكيل مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود".

وأضافت، "بعد نصب كمين محكم، تم القبض على المتهمين، كل من المتهم (ه_ ج ح _ف) والمتهم ( ا ع_ ع _ج)، وضبط بحوزتهما (200) مئتان حبة مخدرة نوع (كبتاغون)"، مشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات وايداع المتهمين التوقيف وفق المادة (28) من قانون المخدرات".

يشار إلى أن السلطات الأمنية في الأنبار تعلن، بين حين وآخر، اعتقال أشخاص بتهمة تجارة أو تعاطي المخدرات.

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