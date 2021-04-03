العراق وسويسرا يناقشان الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية

بحث وزيرا خارجية العراق وسويسرا، اليوم السبت، الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي إن "زيارة وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، تعد الأولى من نوعها إلى أرض الرافدين"، مضيفاً أنه "التطرق إلى العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بين العراق وسيسرا، كما تم التطرق إلى الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية".

وأشار إلى "توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا، وهي خطوة مهمة بين البلدين"، مبيناً أنه تمت "مناقشة قضايا تتعلق بالهجرة والنازحين على المستوى السويسري والاوربي ووضع خطط لحل مشكلة النازحين".

من جانبه، قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس "تطرقنا إلى مسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد"، لافتاً إلى أنه "سيجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار".

وأعرب عن اعجاب بلاده برسالة البابا بشأن العراق.