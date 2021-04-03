الأخبار

امني: ادعاءات التحالف الدولي باحترام سيادة العراق كذبة مضحكة


بين عضو مركز الاتحاد للدراسات العسكرية طارق الربيعي، السبت، ان تصريحات قادة التحالف الدولي عن سيادة العراق تنم على الاستخفاف بالحكومة وقواتها الأمنية.

وقال الربيعي، في تصريح صحفي، ان” العراق بلد ذو سيادة وعلى الحكومة أولا فرض هذه السيادة على جميع القوات الأجنبية التي تحتل ارضه بحجة محاربة عصابات داعش الإرهابية”،

مبينا، انه” كما على القوات الأمنية القيام بفعالية لأشعار قادة القوات الأجنبية بحجم القيادة العراقي في القرار الامني”.

وأضاف، ان” الضربات التي تشنها قوات التحالف على القطعات العسكرية والحشد الشعبي تعتبر جزء من خرق السيادة إضافة الى طيرانها غير المرخص في الأجواء العراقية دون اعلام الجهات وتجوالها في المناطق الحدودية”.

واشار الى ان” اذا كانت كل هذه العمليات تعتبر احتراما للسيادة فكيف هي اذن عمليات خرق السيادة التي يدعيها التحالف وزعيمته الولايات الامريكية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كمين أمني يطيح بحائزي مخدرات في الفلوجة
العراق وسويسرا يناقشان الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية
تصاعد الوفيات بسبب كورونا في اقليم كردستان
امني: ادعاءات التحالف الدولي باحترام سيادة العراق كذبة مضحكة
النقل تقاضي مواطنا تجاوز على سكة القطار في بغداد
النائب فاضل الفتلاوي : قرار الحكومة بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية “حبر على ورق”
خبير أمني: انسحاب القوات الأمريكية قرار شعبي ويجب ان يكون خارج الحوار الاستراتيجي
وزير الخارجيّة السويسري يصل بغداد
الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو الى إعادة الأموال المستقطعة الى موظفي الاقليم بعد إقرار الموازنة
سياسي إيزيدي يتهم حزب بارزاني بالتحريض على الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك