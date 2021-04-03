امني: ادعاءات التحالف الدولي باحترام سيادة العراق كذبة مضحكة

بين عضو مركز الاتحاد للدراسات العسكرية طارق الربيعي، السبت، ان تصريحات قادة التحالف الدولي عن سيادة العراق تنم على الاستخفاف بالحكومة وقواتها الأمنية.

وقال الربيعي، في تصريح صحفي، ان” العراق بلد ذو سيادة وعلى الحكومة أولا فرض هذه السيادة على جميع القوات الأجنبية التي تحتل ارضه بحجة محاربة عصابات داعش الإرهابية”،

مبينا، انه” كما على القوات الأمنية القيام بفعالية لأشعار قادة القوات الأجنبية بحجم القيادة العراقي في القرار الامني”.

وأضاف، ان” الضربات التي تشنها قوات التحالف على القطعات العسكرية والحشد الشعبي تعتبر جزء من خرق السيادة إضافة الى طيرانها غير المرخص في الأجواء العراقية دون اعلام الجهات وتجوالها في المناطق الحدودية”.

واشار الى ان” اذا كانت كل هذه العمليات تعتبر احتراما للسيادة فكيف هي اذن عمليات خرق السيادة التي يدعيها التحالف وزعيمته الولايات الامريكية”.