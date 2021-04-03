النقل تقاضي مواطنا تجاوز على سكة القطار في بغداد

علقت وزارة النقل، السبت، (3 نيسان 2021)، على صور متداولة تظهر تجاوزا على سكة قطار في منطقة الشالجية بالعاصمة بغداد، مشيرة الى رفعها دعوى قضائية ضد المواطن المتجاوز.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسين الخفاجي انه "بموجب القرارات‏ فإن أي متجاوز على سكة الحديد‏ بأي منطقة من الشمال إلى الجنوب يتم إزالتها بمساعدة قوة مشتركة‏ ماسكة الأرض، حيث تقوم القوة بازالة التجاوز من دون تعويض".

‏واضاف "أما الغرامات فهي ليست من اختصاص الوزارة"، موضحا ان "‏ما تقوم به الوزارة هو ازالة المتجاوز بعد صدور أمر قضائي بذلك"

وعن التجاوز على سكة الحديد في منطقة الشالجية، اكد الخفاجي "بعد اتصالنا ‏مع مدير عام سكك الحديد ، أبلغنا برفع دعوى قضائية على المتجاوز بازالة التجاوزات والمشيدات التي لاتليق بسمعة البلد".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيها قيام شخص ببناء منزل قرب سكة حديدة في منطقة الشالجية ببغداد، والذي يعيق حركة تنقل القطارات بسبب قربه من السكة.