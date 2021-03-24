نركعُ للَّه خَمسْ، وخَمسْ لا يركعون..!

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

🔰 هُوَ الله الذي لا إله إلاَّ هوَ ألإله ألقوي الواحد القهار خالقُ الخَلق صاحب المُلك مُسَيّر الفُلك، له نسجُد ونركع بهِ نؤمِن له نَدين بحياتنا وموتنا عزنا وكل ما أعطانا،

**أمرنا بالعبادة والصلاة فأطِعنا وسمِعنا وركعنا له مؤدَّبين عابدين.

**بالمقابل هناك خَمس لا يركعون، ولا يسجدون، لكنهم دائماً منبطحون،

**آل سلول اللذين لا يركعون للَّه ولا يسجدون،

**آل عيسى بن خليفة العتوب لا يركعون ولا يسجدون،

**آل حمد بن خليفة آل ثاني التميمية لا يركعون ولا يسجدون،

**آل نهيان لا يركعون ولا يسجدون،

**آل الصبَّاح لا يركعون ولا يسجدون،

لكنهم جميعهم منبطحون بين أرجُل الأميركيين والصهاينة ولا يهنئ لهم عيش على الرفوف إلَّا في مكانهم الطبيعي بين الأرجُل وتحت الأقدام، لا يليق بهم العز ولا الكرامة والرجولة منهم بَراء، سفَّاحين جزَّارين قَتَلة بهم تليق كل صفات السَفَلة،

**أعزَ الله اليمنيين بذُلِّهِم حيث أذاقوهم مُر الطِعان وعلموهم معنى الرجولة، وجعلوهم كالعصف المأكول.

🔰 اللهُمَ أعَزَ اليَمن ونصره ومدَّه بعونه وأمطَر عليه لطفهُ وباركَ لهم بأرضهم وجبالهم ووديانهم وبسمائهم ومائهم وسيدهم الصادق الهُمام المُفدَّى عبدالملك الحوثي {أبو جبريل} القائد الهادئ الذي لا يلين.

✍️ * د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

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