القبض على متهمين اثنين لقيامهما بالسرقة في بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة محل للذهب وآخر بسرقة محل للموبايلات في بغداد.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة كمية كبيرة من المخشلات الذهبية من داخل محل لبيع الذهب، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقد اعترفا ببيع المخشلات الذهبية، حيث ضبطت بحوزتهما المبالغ المالية المستحصلة من السرقة وتم توقيفهما وفق المادة ٤٤٤ ق.ع".

وتابع ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة ألقت ايضا القبض على متهم لقيامه بسرقة محل للموبايلات في منطقة الكرادة حيث تم توقيفه وفق المادة ٤٤٣ ق.ع".

واوضح ان "مفارز مكافحة الاجرام نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة، وتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".