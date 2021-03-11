الصحة: 5 ملايين و500 الف جرعة من لقاح كورونا ستصل العراق خلال ايام

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن قرب وصول اكثر من 5 ملايين و500 الف جرعة خلال الايام المقبلة من لقاح كورونا من مختلف الشركات العالمية المعتمدة المقرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث صحفي ان “اول دفعة من لقاح استرزنكا والبالغة مليون و157 الف جرعة ستصل الى العراق في 15 من الشهر الحالي اي بعد اربعة ايام ضمن ال 16 مليون جرعة التي تعاقد عليها العراق في ايلول الماضي”.

واضاف ان “هناك مليوني جرعة من لقاح سنفار الصيني ستصل الى العراق خلال ايام فضلا عن مليون جرعة اخرى من لقاح سبوتنك الروسي ستصل الى العراق في غضون 10 ايام”.

واوضح البدر ان ” الاشكال القانوني مع شركة فايزر حل بتشريع القانون من قبل مجلس النواب وبانتظار وصول اكثر من مليون و500 الف جرعة تعاقد العراق على شرائها من شركة فايزر”