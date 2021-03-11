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لجنة مكافحة الفساد تعتزم التحقيق بعقد مصرف الرافدين مع شركة الدفع الالكتروني


افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن لجنة مكافحة الفساد تعتزم فتح تحقيق بشأن ملف تعاقد مدير عام مصرف الرافدين مع احدى شركات الدفع الالكتروني.

وذكر المصدر ، "ان اللجنة ستفتح تحقيقا موسعا للوقوف على حيثيات العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة خاصة بالدفع الالكتروني"، مبينا ان " التحقيق يأتي بسبب مخالفة العقد للشروط القانونية واحتوائه على شبهة بالفساد".

هذا وكان مصدر في وزارة المالية، قد اكد ان الوزارة في طور الغاء العقد الذي ابرمه مدير مصرف الرافدين وكالة مع احدى شركات الدفع الالكتروني لاحتوائه على بنود تضر بالمال العام.

 

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