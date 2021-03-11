انخفاض بدرجات الحرارة ورياح عاتية ابرز ما سيشهده طقس العراق

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن تعرض البلاد لمنخفض جوي مصحوباً برياح عاتية وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ان "العراق يتعرض لمنخفض جوي يتعمق يوم غد الجمعة ليكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما مصحوبا بأمطار خفيفة مع حدوث عواصف رعدية أحيانا، وفي المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة وخصوصًا الحدودية منها".

وبينت الهيئة أن "تأثير المنخفض ينحسر تدريجياً عند ظهر الجمعة لتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط وتتحول الرياح في المناطق كافة الى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/ س تنشط نهاراً الى (30-40) كم/ س وتشتد في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى اكثر من (60) كم/ س مسببة تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية".

وتابعت بأن "هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى بحدود (19-14) درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية بحدود (3-4) درجة مئوية، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية يوم السبت المقبل ويكون بحدود (4-7) درجة مئوية".