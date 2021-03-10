نائب: المحكمة الاتحادية والموازنة سيمرران في الجلسة المقبلة

أكد عضو مجلس النواب، جاسم البخاتي، اليوم الأربعاء، عن جمع 150 توقيعاً نيابياً لتمرير الموازنة خلال الأسبوع المقبل.

وقال البخاتي خلال نشرة أخبار السومرية، إن "إقرار قانون الموازنة أكثر سهولة من قانون المحكمة الاتحادية"،

مبيناً أن "الأول فيه إشكالية واحدة تتمثل في حصة الإقليم من الموازنة وكمية النفط التي يسلمها الإقليم إلى بغداد، فيما قانون المحكمة الاتحادية فيها ست فقرات غير متفق عليها لغاية الآن".

وأوضح، أنه "حال عدم الاتفاق مع الكرد على حصتهم فأن الموازنة ستمرر بأغلبية الثلثين كما حصل في الاقتراض الأول والثاني".

وأشار إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية حسم تقريباً، حيث كان من المقرر التصويت عليه يوم السبت المقبل لكن إشكالات دفعت إلى تأجيله لجلسة الاثنين المقبل مع قانون الموازنة".