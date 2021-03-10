القبض على “داعشي” بعملية امنية شرقي الفلوجة

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الاربعاء ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.

وأوضح أن “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء عناصره “