الحشد الشعبي : التنسيق الاستخباري يكشف هوية 12 ارهابيا خطيرا في 3 محافظات عراقية

اكد الحشد الشعبي، الاربعاء، كشف هوية 12 ارهابيا خطيرا ينشطون في 3 محافظات عراقية.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني ،ان” اعتماد قواطع الحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين مبدا التقاطع الاستخباري للمعلومات اسفر عن كشف هوية 12 ارهابي خطير ينشطون في المحافظات الثلاث تحت اسماء وهمية ووثائق مزورة”.

واضاف الحسيني،ان” المطلوبين رهن التعقب والرصد والملاحقة الامنية مؤكدا بان التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين قطعات الحشد الشعبي من خلال دائرة مصغرة لتبادل المعلومات اعطى نتائج ايجابية كبيرة في الاشهر الاخيرة خاصة رصد المطلوبين بتهم الارهاب والذي يهربون من محافظة الى اخرى لتفادي الوصول في قبضة العدالة الا ان المتابعة والرصد والتنسيق كشف هوياتهم واعتقل العديد منهم فيما بعد”.

وتنتشر الوية الحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وهي تمسك مناطق واسعة من المناطق”