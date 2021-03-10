العراق يعقد اجتماعاً مع الشركات العالمية لانتاج لقاح كورونا

عقد وزير الصحة حسن التميمي، الاربعاء، اجتماعاً مع الشركات العالمية لانتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ترأس اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع الشركات العالمية لانتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا اليوم الاربعاء في مقر الوزارة وبحضور الوكيل الاداري والفني وعددا من المدراء العامين في مركز الوزارة".

ونقل البيان عن التميمي قوله، إن "الوزارة مسخرة كل جهودها من اجل وصول كميات كبيرة من اللقاح من اجل تلقيح الفئات المشمولة والمواطنين"، داعيا الى "اهمية الالتزام بالاجراءات الصحية من اجل عدم التعرض للاصابة بالفيروس".