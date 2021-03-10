طائرات F_16 العراقية توجه ضربات دقيقة ضد أوكار داعش الارهابي في حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربات صاروخية جوية دقيقة استهدفت أوكار الإرهابيين في حمرين.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة نفذ الأبطال في طيران القوة الجوية ضربات جوية دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأوضح البيان، أن "الضربات استهدفت أوكار عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".