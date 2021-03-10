محلل سياسي :: صفقات سياسية وقلة شجاعة وراء عدم تمرير الموازنة داخل البرلمان

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان هناك صفقات سياسية وتسلط كردي وراء عدم اقرار الموازنة داخل البرلمان، لافتا الى ان هناك عدم شجاعة من قبل معظم النواب في تمرير الموازنة بالاغلبية السياسية، حيث وقع الشعب ضحية التخاذل في تمرير القوانين المهمة.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الاتفاقات والصفقات السياسية حالت دون تمرير الموازنة التي يتنظرها الموظف قبل الكاسب من اجل معرفة مستحقاته في ظل القانون الجديد”.

واضاف ان “البرلمان لايمتلك شجاعة في تمرير الموازنة بالاغلبية، حيث يرفض معظم النواب التصويت من دون قبول الاكراد، بسبب الصفقات التي تبرم خلف الكواليس”.

وبين ان “اقرار الموازنة يحتاج ارادة وتحلي بالوطنية من قبل النواب، حيث لم يؤدِ معظمهم دوره اتجاه شعبه ومحافظته التي اختارته كي يجلب الحق لها داخل المجلس النيابي”.