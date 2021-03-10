الفتح يرهن نجاح الحوار الوطني بإخراج القوات الأجنبية

أكد التحالف الفتح، اليوم الأربعاء، أنه لا جدوى من إجراء حوار وطني قبل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

وقال التحالف في بيان ، أنه "يرحب بأي حوار وطني جاد ولكنه يعتقد بأن لا جدوى من اي حوار وطني قبل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الاجنبية بالكامل".

وأضاف البيان، أن "الاولى على الحكومة في هذه المرحلة تقديم الحلول الناجعة للمشكلة الاقتصادية واعادة هيبة الدولة وبسط الامن وتقديم الخدمات الاساسية للمواطن والتهيأة الكاملة للانتخابات المبكرة".