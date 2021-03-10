تركيا: رسائل السيد السيستاني بشأن حقوق الأقليات ثمينة للغاية

اعرب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، عن أمله أن يثمر لقاء البابا فرنسيس والامام المفدى السيد علي السيستاني، نتيجة جيدة من أجل العراق والمنطقة.

ووصف جليك في تصريحات أوردتها وكالة الاناضول الرسمية، رسائل السيد السيستاني حول ضرورة عدم تعرض الأقليات في العراق للظلم، وإنشاء حوار بين السنة والشيعة بشكل صحيح بالـ “ثمينة للغاية”.

وأوضح، أن رسالة البابا فرانسيس بشأن الكنائس والمساجد التي تتعرض في الوقت نفسه للاعتداءات إيجابية أيضا، معربا عن أمله أن يثمر لقاؤهما نتيجة جيدة من أجل العراق والمنطقة.

وأوضح جليك أن تركيا تتابع الوضع في العراق عن قرب، كما تابعت زيارة البابا فرنسيس إلى هذا البلد عن كثب، السيستاني يعتبر من أهم زعماء الشيعة في العراق، وأنه يمتلك قوة سياسية كبيرة.