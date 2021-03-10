دعت لمحاكمته بتهمة الخيانة.. عالية نصيف : رئيس الجمهورية حاول جس النبض بحديثه عن التطبيع

اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الأربعاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح حاول “جس النبض” من خلال تصريحه عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، داعية الى محاكمته بالخيانة العظمى بسبب تصريحه حول التطبيع.

وقالت نصيف في حوار، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح حاول جس النبض من خلال تصريحاته حول التطبيع”، داعية الى “محاكمة رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بسبب تصريحه حول التطبيع”.

وأضافت أن “الكرد لا توجد لديهم عقدة من التطبيع”، مشيرة إلى أن “إقليم كردستان لديه علاقات واسعة مع الكيان الإسرائيلي”.

من جانب آخر أكدت نصيف، ان “مجلس النواب عازم على إكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بالأغلبية إذا لم يتم التوصل إلى حل مع الكرد”.

وكانت “سكاي نيوز عربية” الإماراتية نشرت على صفحتها في تويتر تصريحا لرئيس الجمهورية برهم صالح بأن العراق سيوقع اتفاقا مع اسرائيل في حال التنسيق مع الفلسطينيين قبل ان تقوم بحذفه بعد دقائق وإصدار رئاسة الجمهورية بيانا نفى فيه التصريح