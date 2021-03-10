نائب عن بدر: البرلمان قادر على ايقاف مخطط زيادة القوات الاجنبية داخل العراق

اكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية عباس الزاملي، ان البرلمان قادر على ايقاف مخطط زيادة القوات الاجنبية داخل العراق، لافتا الى ان هناك مخطط غربي يهدف الى ضمان عدم استقلال العراق.

وقال الزاملي في حديث صحفي، ان “واشنطن وحلفائها الاوربيون يخططون الى ضمان عدم استقلال العراق وخروج القوات الاجنبية من اراضيه، وبالتالي فهم يقفون خلف المشاكل والاستهدافات لقواته الامنية وحشده الشعبي”.

واضاف ان “هناك محاولات غربية لايجاد اعذار من اجل ايجاد موطئ قدم داخل العراق ، والتدخل في شؤونه من اجل عدم استقلاليته”.

وبين ان “البرلمان لديه القدرة على ايقاف مخطط زيادة قوات الناتو داخل العراق، خاصة اذا الحكومة لم تتدخل او تمنع هذه الزيادة التي اتخذت استهدافات الخضراء واربيل ذريعة لتعزيز تواجد القوات الاجنبية في العراق”.