الجبهة العربية تدعو لوضع حد لتحركات القوات الأمريكية في كردستان

اعتبر نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن تحركات القوات الأمريكية وتواجدها في العراق غير شرعي.

وقال الشمري إن “أمريكا ليست صاحبة القرار بمن يتواجد في كركوك من القوات الأمنية، لأنه بالأساس تواجدها غير شرعي بعد تصويت البرلمان على قرار إخراجها”.

وأضاف أن “كردستان تعتمد على أمريكا في مسألة إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك ونطالب بوضع حد لهذه التصريحات التي تعتبر تدخلا سافرا بالشأن العراقي وسيادة البلد، وأيضا أن تكون تحركات القوات الأمريكية في إقليم كردستان بعلم الحكومة الاتحادية”.

وكان ممثل حكومة إقليم كردستان في غرفة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت قد أشار إلى وجود رغبة أمريكية بإعادة قوات البيشمركة لكركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.