الأخبار

شرطة النجف تعثر على ٢٣١ الف حبة مخدرة مدفونة في خزان ماء


أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان " بعد تلقي أخبار من أحد المواطنين عن قيام أشخاص قبل فترة بدفن خزان ماء في منطقة صحراوية شمال المحافظة فقد تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة اللواء فائق فليح حسن الفرعون للقيام بتفتيش المكان وأثناء التفتيش تم العثور بداخل الخزان على ٢٣١ الف حبه مخدرة،

وأضافت المديرية : أن عدد الأكياس كان ١٤٣ كيس وزن الكيس الواحد ١٦٩ غرام يحتوي قسم منها على ١٠٠٠ حبة مخدرة وبعد جردها كان العدد الكلي ٢٣١ الف حبة مخدرة ولازلت جهود فريق العمل مستمرة للتوصل للفاعلين

من جانبه حذر قائد شرطة محافظة النجف هذه الزمر الضاله بأن يد القانون ستطالهم وبقوة داعيا إلى تعاون الجميع من أجل محاربة هذه الافه الخطيرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة النجف تعثر على ٢٣١ الف حبة مخدرة مدفونة في خزان ماء
العراق الأول عربياً.. قائمة بأكثر الدول تضرراً جراء تفشي كورونا
الصحة تحذر من خطورة الموقف الوبائي : يتجه نحو الأسوأ
الداخلية توضح بشأن مزاعم جماعات الجوكر اللقيطة اختطاف نجل احد الناشطين : توجه لاداء الزيارة دون ابلاغ ذويه
الصحة تسجل 4846 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة العالمية تؤكد قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق
الفتح يتهم الحكومة بالتقصير والاهمال المتعمد بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية
تدمير مضافتين لـ”داعش” الارهابي في صحراء الانبار
الصحة تعلن استكمال اجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك