الصحة تحذر من خطورة الموقف الوبائي : يتجه نحو الأسوأ

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ان الموقف الوبائي ما زال خطيرا ويتجه نحو الأسوأ، نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن "الغرض من تمديد إجراءات الحظر جاء لتقليل انتقال الفيروس بين المواطنين"،

مبينا ان "الموقف الوبائي ما زال خطيراً ويتجه نحو الأسوأ، نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية، رغم النداءات المتكررة التي نطلقها".

وحذر البدر، بأن "تلقي جرعات اللقاح لا يمكن اعتباره بديلاً عن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين المستمر بالماء والصابون أو المعقمات"، مبينا أن "توزيع جرعات اللقاحات يكون من خلال المنافذ الرسمية للوزارة ويمنع تداوله ضمن القطاع الخاص".

وأضاف، أن " العراق سوف يحصل على ملايين الجرعات خلال ساعات أو أيام قليلة، وبنحو متتابع بحسب ما تم الاتفاق عليه من خلال وزارة الصحة".

وأشار إلى، أن "مليوني جرعة ننتظر وصولها من لقاح سينوفارم الصيني، ومليون جرعة أخرى من لقاح سبوتنيك الروسي"، لافتا الى أن "الوجبة الأساسية هي ما سنحصل عليها من التعاقد مع مرفق كوفاكس- التحالف الدولي للقاحات حيث تعاقدنا على 16 مليون جرعة".

وأكد البدر، أن "الطائرة التي تحمل أولى الوجبات من لقاحات هذا التعاقد هي قيد الشحن وسوف تصل إلى بغداد قريباً"، مشيراً إلى أن "التعاقد مع شركة فايزر ينتظر أن ينفذ القانون الذي تم تشريعه بشأن مواجهة الجائحة، وقد حجز العراق مليوناً و525 ألف جرعة من هذا اللقاح".