الصحة العالمية تؤكد قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيس، الأربعاء، قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق.

وقال غبريسيس، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ، إنه "قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق والبالغة (568000) جرعة وستشحن إلى العراق في 2021/3/15، والوجبة الثانية والبالغ عددها (1,157,000) جرعة ستشحن في 2021/4/15، وستشحن باقي الجرعات التي اشتراها العراق والبالغ عددها 16 مليون جرعة تباعاً".

وأشار البيان إلى ان "ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية وقدم شكره لجُهود المنظمة في توجيه الدول للحد من انتشار جائحة (COVID-19)".