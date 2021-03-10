الفتح يتهم الحكومة بالتقصير والاهمال المتعمد بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية

اتهم تحالف الفتح، الثلاثاء، الحكومة بالتعمد في تاخير تنفيذ قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الامريكية من العراق ما ادى الى عدم استقرار البلاد.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي في حديث صحفي ان “قرار البرلمان باخراج القوات الاميركية من العراق واضح وغير جدلي الان ان هناك من يعيق تنفيذ القرار”.

واضاف ان “الولايات المتحدة الاميركية اول المعرقلين لاخراج قواتها وتمنع اي تنفيذ للقرار”، مشيرا الى ان “حكومة الكاظمي لديها تقصر واضح بعملها بتنفيذ قرار البرلمان واخراج القوات الاميركية من البلاد”.

واوضح البلداوي ان “كل الصراعات التي تجري وعدم استقرار البلاد تعود الى الوجود الاميركي بالبلاد وتعمد الحكومة بعدم تنفيذ القرار”.