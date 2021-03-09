تدمير مضافتين لـ”داعش” الارهابي في صحراء الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير مضافتين لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بعملية اقتحام المناطق الصحراوية لقضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من تدمير مضافتين لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المضافتين بداخلهما اسلحة متنوعة يستخدمها عناصر التنظيم الاجرامي في عملياته الارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين”.

وأوضح، أن “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من تدمير المضافتين”، مؤكدا ان “عمليات ملاحقة عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية مستمرة رغم صعوبة تضاريسها”.