الأخبار

مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة


عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة له برئاسة رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت، واتخذ قرارات عدة منها يخص وزارة التربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس جلسة اعتيادية ل‍مجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة اخر مستجدات الاوضاع الامنية وتطورات الاوضاع في البلاد، فضلا عن تداول ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

وقدم عبد اللطيف مشتت في "مستهل الجلسة تعازيه الى الشعب العراقي والامة الاسلامية، في ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام"، مبينا انها "ذكرى محفورة في ضمير المؤمنين" مشيراً الى "المحاولة البائسة من قبل البعض لخلق فتنة بين العراقيين، عندما قاموا برمي قنبلة يدوية على مسار الزائرين عند جسر الائمة، هذا الجسر الذي يحمل رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي".

ولفت البيان الى أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله، اصدر القرارات الاتية:

اولا/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية خمسة مليارات دينار الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ، بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنة المالية/2021. لتوسعة شارع (77)، وشارع(80)/ وطريق (بغداد- الكوت) الرستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء.

ثانيا/ إقرار المحضر(19)، والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/157، المؤرخ في 18/2/2021، بشأن انجاز مشروعات المستشفيات العامة.

-إضافة مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية الى اللجنة آنفًا.

ثالثا/ تثمينًا للجهود الجبارة التي بذلتها ملاكات وزارة الصحة من الجيش الأبيض وما قدمته من تضحيات جسيمة طيلة تلك المدّة، منح المشار إليهم آنفًا كتاب شكر وتقدير لجهودهم المبذولة في التصدي للجائحة مع مكافأة مالية (10) ملايين دينار لذوي شهداء الجيش الأبيض، تصرف من وزارة المالية، وكتاب شكر وتقدير.

رابعا/ تأييد مقترح قانون الأندية المعروض على مجلس النواب للتصويت، مع الأخذ بعين الاهتمام ماجاء برأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، بخصوص بعض الجوانب في الصياغة مع تحديد الاعفاءات المتعلقة بشأن الرياضة كي لا تستغل بطريقة خاطئة.

خامسا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، الذي أعدّه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استنادًا الى احكام المادتين (61/ البند اولًا، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.

سادسا/ الموافقة على تجديد التخويل الممنوح لوزير التربية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (183 لسنة 2019) بشأن صلاحية معالجة الامور الطارئة، التي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية، والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم حصرًا، وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالعملية التربوية، والتي يكون مؤداها التوصل الى حلول ناجعة لتأدية عام دراسي ناجح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح يتهم الحكومة بالتقصير والاهمال المتعمد بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية
تدمير مضافتين لـ”داعش” الارهابي في صحراء الانبار
الصحة تعلن استكمال اجراءات الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة
التربية تعلن إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين
بالفيديو ... القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي يريد ارجاع البعثيين ومنتسبي الاجهزة القمعية للاستفادة من ( كفائاتهم )
ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي الذي وقع يوم امس في الكاظمية المقدسة الى 3 شهداء
الاستخبارات تطيح بـ"قصاب" داعش الارهابي في نينوى
الامن الوطني يعتقل مزورين لبطاقات الماستر والكي كارد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك