الاعلام الامني: استشهاد امرأة بانفجار جسر الائمة

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، حصيلة انفجار الرمانة اليدوية قرب جسر الائمة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ان الحادث ادى الى استشهاد امرأة ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث".

واضافت، فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب اصاباتهم بسيطة ومتوسطة".