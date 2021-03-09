هل ستحسم التربية جدل الدوام وإجراء الامتحانات؟

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي بشأن الدوام وإجراء الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات إن "الوزارة ستعقد اليوم اجتماعات لاصدار بيانات بشأن موضوع الدوام في المدارس وإجراء الامتحانات"، مبيناً أنه "لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي من وزارة التربية بشأن هذا الموضوع".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين بنفس التعليمات السابقة نظراً للموقف الوبائي الحالي وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات.