الحشد الشعبي ينهي المرحلة الثالثة من عملية “زور شيخ بابا” في ديالى

اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية زور شيخ بابا العسكرية في قاطع شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي ان” الحشد الشعبي بالتنسيق مع قطعات الفرقة الخامسة للجيش العراقي انتهى من انجاز مضامين المرحلة الثالثة من عملية زور شبخ بابا العسكرية التي استمرت 4 ايام متواصلة في حوض زراعي معقد جدا من ناحية التضاريس”.

واضاف، ان”عملية زورشيخ بابا امنت مناطق واسعة من البساتين والاراضي الزراعية ووفرت حماية لاكثر من 8 الاف نسمة مؤكدا الشروع ببدء تطبيق مبدا الاطواق الامنية حول القرى القريبة من شيخ بابا من خلال نقاط مرابطة متعددة معززة بكاميرات المراقبة المتطورة لتامينها ومع حدوث اي تسلل ليلي الى الاراضي والمناطق الزراعية لافتا الى ان عملية الزور مهمة جدا لامن ديالى “.

وتعد زور شيخ بابا من المناطق المعقدة من ناحية التضاريس والتي كانت ماوى لخلايا داعش الارهابي لاشهر طويلة”