الدفاع تصدر تنويها بشأن الفريق عبد الأمير يار الله

أصدرت وزارة الدفاع، الاثنين، تنويها بشأن صفحات الكترونية منسوبة لرئيس اركان الجيش.

وقالت الوزارة، في بيان “تجدد وزارة الدفاع التأكيد بعدم وجود أية صفحة رسمية بإسم رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت، أنه “أية صفحة منسوبة له هي وهمية وغير رسمية”.

وأوضحت، أن “أي نشاطات لرئيس أركان الجيش سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.mod.mil.iq) ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك_ التويتر_ الانستغرام – تيليغرام – يوتيوب) بإسم (وزارة الدفاع العراقية) والتي تعتبر المنبر الإعلامي الوحيد والرسمي لنقل أخبار ونشاطات يار الله”.