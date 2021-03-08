الحشد الشعبي يضبط معسكرا لـ داعش يضم معملا للتفخيخ شرق صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الاثنينن، ضبط معسكر لـداعش الارهابي يضم معملا للتفخيخ شرق صلاح الدين.
وقال اعلام الحشد، في بيان ، إن “قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي، ضبطت معسكرا كاملا لفلول داعش الإرهابي يحتوي معملا للتفخيخ وتخبئة العجلات في صحراء العيث شرق محافظة صلاح الدين”. وارقام عجلات سعودية
وأضاف، أن “ذلك خلال المرحلة الثانية من عمليات ثأر الشهداء التي انطلقت، صباح اليوم، إذ عثرت القوات أيضا على مضافات ثابتة ومؤقتة وأنفاق تابعة لفلول داعش الإرهابي في مناطق: عسيلة وغظيبة ودواجي والخاتونية الثانية”.
وأشار الى أن “القوات عثرت أيضا على عجلة مدمرة لفلول داعش الإرهابي ومواد متفجر c4 ومستلزمات طبيه وغيرها”.
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